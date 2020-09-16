Курьера Lamoda ударили ножом в висок на Исполкомской улице

Неизвестный с ножом напал на курьера интернет-магазина. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Центрального района ищут агрессивного мужчину, который с ножом напал на водителя-курьера интернет-магазина Lamoda. Поругавшись с доставщиком из-за парковки развозной машины, неизвестный два раза ударил молодого человека, ранив его в висок и шею.

- в 21:11 из квартиры дома 9 по улице Исполкомской с ножевыми ранениями головы, шеи и другими травмами в тяжелом состоянии был госпитализирован 28-летний сотрудник интернет-магазина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После проверки оказалось, что конфликт с неизвестным начался у дома 5 по Исполкомской улице. Прохожий, которому не понравилась парковка, ударил рабочую машину курьера. Слово за слово и началась драка, в которой нападавший выхватил нож.

Сейчас стражи порядка проверяют все обстоятельства ЧП и ведут розыск агрессивного мужчины. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Сам потерпевший находится в одной из клиник города, за его жизнь борются врачи.