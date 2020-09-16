На "Ленфильме" представили нового директора студии

На «Ленфильме» представили нового директора Федора Щербакова Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В среду, 16 сентября 2020 года, коллективу киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге представили нового генерального директора - Федора Щербакова. Познакомил руководителя с сотрудниками председатель совета директоров Федор Бондарчук.

- Федор Николаевич Щербаков - профессиональный и эффективный менеджер. Нет сомнений, что, возглавив "Ленфильм", он продолжит развитие перспективных проектов, - отметил режиссер.

Сам же Щербаков рассказал, что в его планах начать работу по выплате кредитов "Ленфильма", чтобы финансово оздоровить студию.

- Самое главное – "Ленфильм" останется государственной студией и никакого перепрофилирования не будет, - сказал Федор Николаевич.

Новый руководитель петербургской киностудии выпускник журфака МГУ. Несмотря на то, что напрямую он не связан с кинопроизводством, у Щербакова есть четкий план по управлению "Ленфильмом". Об этом он подробно рассказал в своем первом интервью "Комсомольской правде".