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На "Ленфильме" представили нового директора студии

Федор Щербаков заявил, что займется финансовым оздоровлением киностудии
Лилия КОЗЛОВА
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На «Ленфильме» представили нового директора Федора Щербакова

На «Ленфильме» представили нового директора Федора Щербакова

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В среду, 16 сентября 2020 года, коллективу киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге представили нового генерального директора - Федора Щербакова. Познакомил руководителя с сотрудниками председатель совета директоров Федор Бондарчук.

- Федор Николаевич Щербаков - профессиональный и эффективный менеджер. Нет сомнений, что, возглавив "Ленфильм", он продолжит развитие перспективных проектов, - отметил режиссер.

Сам же Щербаков рассказал, что в его планах начать работу по выплате кредитов "Ленфильма", чтобы финансово оздоровить студию.

- Самое главное – "Ленфильм" останется государственной студией и никакого перепрофилирования не будет, - сказал Федор Николаевич.

Новый руководитель петербургской киностудии выпускник журфака МГУ. Несмотря на то, что напрямую он не связан с кинопроизводством, у Щербакова есть четкий план по управлению "Ленфильмом". Об этом он подробно рассказал в своем первом интервью "Комсомольской правде".