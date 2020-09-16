Болельщика "Зенита" оштрафовали за оскорбительный баннер про президента "Спартака"

Болельщика «Зенита» оштрафовали за оскорбительный баннер с президентом «Спартака» Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Футбольного фаната клуба "Зенит" оштрафовали за оскорбительный баннер. В среду, 16 сентября 2020 года, Петроградский районный суд привлек к административной отвественности мужчину, который пронес на трибуну "Газпром Арены" огромный плакат с целью поиздеваться над болельщиками "Спартака".

- 19 июля 2020 года в 20:30 часов во время матча "Зенит" - "Спартак", на трибуне секторов D102 – D110 стадиона "Газпром Арена" мужчина развернул заранее изготовленный им баннер размером 27 метров на 40 метров, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

На плакате были изображены болельщики "Спартака", которые смотрят на огромный телевизор, в котором помещена фигура президента московского футбольного клуба Леонида Федуна в разбитом зеркале. Снизу была размещена надпись: "Black mirror episode #1" ("Черное зеркало эпизод №1", прим.ред.)

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.