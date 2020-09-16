Петербуржцы жалуются на темные и пугающие надземные переходы

Надземные переходы пугают петербуржцев. Фото: "Невские новости".

Надземные переходы, которые строят над оживленными трассами Петербурга, стали привычной картиной в городе. Они дешевле подземных, поэтому, при строительстве, часто выбор выпадает именно на них. А вот для людей они не только не слишком удобны, но еще и пугают горожан своей темнотой, заброшенностью и опасностью.

- Часто хожу по переходу на Савушкина, сейчас темнеет еще рано, там просто страшно ходить! Он весь грязный, темный… Каждый раз страшно, что на меня или моего ребенка нападут, - рассказала «Невским новостям» петербурженка Екатерина.

Другая девушка пожаловалась на переход на Синопской набережной где также грязно и собираются всякие сомнительные компании.

В общественном движении «Союз пешеходов» проблему подтвердили и отметили, что трудность в том, что каждая конструкция принадлежит разным эксплуатантам, от которых и надо требовать чистоты и безопасности.