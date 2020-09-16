128 суррогатных детей застряли в Санкт-Петербурге из-за коронавируса

Сотни суррогатных детей застряли в Петербурге из-за пандемии Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за пандемии сотни жителей Китая не могут забрать своих детей, рожденных суррогатными матерями в Санкт-Петербурге. По данным Смольного на среду, 16 сентября 2020 года, за год в органах ЗАГС зарегистрировано 128 записей о рождении таких малышей. Часть из них находятся в доме ребенка.

- Сегодня в Доме ребенка № 3 находятся 23 малыша. Все дети поставлены на миграционный учет. В отношении 22 детей биологические родители представили заявления о намерении забрать ребенка, когда будет получена возможность въехать на территорию России, - рассказали в администрации города.

Проблемы суррогатных детей уже обсудили в Смольном. Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что Петербург будет решать вопросы исключительно в интересах детей, независимо от их расовой принадлежности, национальности и гражданства.

Сейчас проблемой уже занимается комитет по внешним связям, представительство МИД и консульство КНР, чтобы найти возможности для воссоединения детей с их биологическими родителями.