Стальной забор насквозь прошил «Шкоду» и тяжело ранил девушку-пассажирку в ДТП в Стрельне

"Шкоду" пробило секцией забора в Стрельне. Фото: vk.com/dorinspb

Настоящее чудо спасло жизнь молодой пассажирки «Шкоды», серьезно пострадавшей в ДТП на Санкт-Петербургском проспекте Стрельны. Машину, в которой ехала девушка, насквозь прошила металлическая часть забора, в которую влетела иномарка.

- Типичный пример нарушения пункта10.1 ПДД. Прямой участок, скорость за 100 км/ч - не успел оттормозиться на красный сигнал, водитель был трезвый, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД Петродворцового района Петербурга.

От резкого торможения машину занесло на асфальте и выбросило прямо в металлический забор, которым огорожено много мест в Петербурге. При ударе металлические профили разлетелись в разные стороны, а длинная секция профиля пробила салон автомобиля от передних сидений и вышла через заднее стекло, сильно ранив, но не убив 22-летнюю девушку-пассажирку.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. О состоянии 21-летнего парня, сидевшего за рулем, ничего не сообщается.