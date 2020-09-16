Боярский-младший не упал в обморок перед прививкой от гриппа

Поход к врачу закончился для Сергея Боярского без проблем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Боярский последовал примеру своего отца и сделал прививку от гриппа. В отличие от отца, которому накануне стало плохо – Михаил Боярский даже упал в обморок, сын всероссийского д`Артаньяна спокойно перенес визит к врачу и легкий укольчик в плечо.

- Признаться честно, от гриппа я раньше никогда не прививался, рассчитывал на силы собственного организма и иммунитета. Но учитывая обстановку с COVID-19 и посоветовавшись с коллегами-медиками, принял решение все же привиться от гриппа, - написал в Инстаграме сам Сергей Боярский.

Депутат отметил, что вакцинация должна помочь избежать худшего варианта - возможного наложения гриппа на коронавирус. Тем более, что вся процедура заняла около пяти минут.

Боярскому-младшему вкололи российский препарат «Гриппол плюс», который защищает от трех штаммов сезонного гриппа и обладает иммуномодулирующим свойством.