Синоптики предупредили о надвигающемся урагане на Ленинградскую область

Ураганный ветер вернется в Ленобласть 17 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Всего несколько дней Ленинградская область отдыхала и приходила в себя после урагана. В среду, 16 сентября 2020 года, синоптики предупредили, что стихия вернется в регион с новыми силами. На этот раз шквальный ветер будет господствовать минимум три дня.

- 17 сентября в отдельных районах Ленинградской области, преимущественно на востоке, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня местами ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду, - рассказали в МЧС 47-го региона.

18 сентября в Ленобласти снова будет ливень, ураган, а ночью в прибрежных районах ветер усилится до 23 метров в секунду.

В субботу, 19 сентября, погода станет немного получше. Дождей пока что не ожидается, ветер будет чуть-чуть слабее - 15-17 метров в секунду.

В связи с этим местным жителям лучше подготовиться к урагану заранее. Не ставить машины рядом со столбами и деревьями, а также убрать с открытых балконов все вещи.