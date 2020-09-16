Мариинская больница вновь начинает планово принимать пациентов с 17 сентября

Мариинская больница возобновляет прием пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мариинская больница в очередной раз возвращается к регулярному режиму работы и, с 17 сентября, вновь будет принимать пациентов на плановую госпитализацию. Этого не происходило с 9 числа, когда медучреждение закрыли для новых больных из-за вероятной вспышки коронавируса. В больнице пообещали принять все необходимые санитарные меры.

- Согласно постановлению руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Мариинская больница открывается на экстренный и плановый прием пациентов с 00 час. 01 мин. 17 сентября. – сообщает пресс-служба больницы.

Правда, открыты не все отделения. Будут принимать пациентов по профилям: хирургия; урология; нейрохирургия; кардиология; сосудистая хирургия; гинекология; травматология; кардиохирургия офтальмология.

А вот ЛОР-отделение пока закрыто. Не идет и прием призывников. Зато открыл двери стационар высокотехнологичной медпомощи.

Пациентам, ждущим госпитализации, все вопросы лучше уточнять в справочной службе больницы.