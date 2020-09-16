Грузовик перекрыл движение на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге

Полуприцеп перекрыл движение по улице Маршала Казакова Фото: СОЦСЕТИ

На улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге перекрыт проезд. Днем в среду, 16 сентября 2020 года, грузовик с полуприцепом ехал по дороге, когда крепеж у автомобиля расцепился и полуприцеп поехал самостоятельно к краю проезжей части.

- На улице Маршала Казакова полуприцеп отцепился от грузовика, перекрыв движение, - рассказали в социальной сети очевидцы.

При этом контейнер не только перегородил всю проезжую часть, а еще и задел легковой автомобиль. По предварительным данным, удар был не сильный, пострадавших нет.

- Когда уже запретят грузовикам днем передвигаться по Петербургу, - возмущаются автомобилисты в соцсетях.

Ближе к пяти часам дня водитель грузовика все же прикрепил прицеп обратно к автомобилю и уехал с дороги, освободив недовольным автомобилистам проезд.