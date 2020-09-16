Пенсионер пошел за клюквой и погиб под поездом в Ленинградской области

Пенсионер погиб под колесами поезда в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель города Тихвин Ленинградской области отправился в лес по ягоды, но погиб по пути. В 6:20 часов утра во вторник, 15 сентября 2020 года, на 188 километре перегона «Цвылево – Тихвин» было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Очевидцы сразу же обратились в транспортную полицию.

- Сотрудниками следственно-оперативной группы транспортной полиции установлено, что 70-летний Тихвина, чтобы сократить путь, переходил железнодорожное полотно в неустановленном месте. В результате получил травмы несовместимые с жизнью проходящим поездом, - сообщили в МВД на транспорте.

Правоохранители сообщили о трагедии родственникам погибшего. Они рассказали, что днем ранее пенсионер отправился в лес собирать клюкву, но домой так и не вернулся.

Сейчас полиция проводит проверку для того чтобы установить все обстоятельства произошедшего.