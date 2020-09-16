Пешеходная зона появится в общественном пространстве на Карповке в Санкт-Петербурге

Общественное пространство на Карповке дополнят пешеходной зоной Фото: Артем КИЛЬКИН

Общественное пространство на реке Карповка в Санкт-Петербурге планируется расширить, создав пешеходную зону. В среду, 16 сентября 2020 года, губернатор города Александр Беглов заявил, что необходимо создать комфортный и удобный для людей проход между набережной и улице Рентгена. Сейчас эта территорию в 2 тысячи квадратных метров занята складами.

- Склад можно и в другое место перенести, а там сделать хорошую пешеходную зону, - отметил градоначальник.

Также Беглов поручил продолжить программу "Умный домофон", которая была начата в Петроградском районе. Она позволяет жителю квартиры через приложение управлять открытием дверей. Сейчас на Петроградке уже 1,1 тысяча парадных оборудованы новыми устройствами.

Кроме того, губернатор настоял, чтобы ремонт домов проводился комплексно. В частности, он поручил отремонтировать фасад одного из домов по Гатчинской улице до 15 сентября 2021 года в ответ на обращение одной из жительниц дома.