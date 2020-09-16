Первый спортивно-читальный зал открылся в Санкт-Петербурге

Необычный спортивно-читальный зал открылся в Петербурге / Фото: vk.com/birospb

В Санкт-Петербурге появился необычный читальный зал, в котором можно прокачать не только голову, но и пресс. Во вторник, 15 сентября 2020 года, в Московском районе на площадке Библиотеки роста и карьеры открылся единственный в своем роде спортивно-читальный зал.

- Вместо диванов и стульев посетителей библиотеки ждут велотренажер, батут, коврики для йоги и гантели, - пишет газета "Петербургский дневник".

Любители экстремального расслабления также могут почитать книгу лежа на специальных ковриках с гвоздями.

В библиотеке отмечают, что вместо книжных посиделок можно устраивать "книжные повертелки, поскакалки, попрыгалки и полежалки".

Работает "двигательный" читальный зал каждый день с 10:00 до 22:00 часов. Посетителям рекомендуется приходить в любой удобной одежде, чтобы не сковывала движения.