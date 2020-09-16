Центр Санкт-Петербурга закроют для транспорта из-за проведения «Кросса нации»

Дороги в центре Санкт-Петербурга перекроют 19 сентября из-за "Кросса нации - 2020". Фото: Полина ШАНДРАК

В субботу 19 сентября в центре Санкт-Петербурга перекроют некоторые дороги для движения любого транспорта. Все из-за проведения «Кросса нации - 2020». Любители бега потеснят автомобилистов с улиц с 9:00 до 15:00.

- Движение транспорта прекратится: с 09:00 до 15:00 по Певческому проезду (вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.), проезду вдоль д. 4 по Дворцовой пл. от Певческого проезда до Миллионной ул.; с 11:50 до 12:15 по Невскому пр. от Малой Морской ул. к Дворцовому проезду; с 12:00 до 12:15 по Дворцовому проезду; с 12:00 до 12:30 по Дворцовому мосту и Биржевой пл.; с 12:15 до 12:30 по Биржевому мосту; с 12:15 до 12:45 по набережным Мытнинской и Кронверкской; с 12:15 до 13:00 по Каменноостровскому пр. от ул. Куйбышева к Троицкому мосту, а также Троицкому мосту в направлении от Каменноостровского пр. к Дворцовой наб.; с 12:00 до 13:00 по Дворцовой наб., Мраморному переулку, - предупреждают водителей в пресс-службе Смольного.

Вдобавок с 12:15 до 13:00 на Дворцовом проезде ограничат движение в направлении от Невского проспекта к Дворцовой набережной. Помимо этого запретят парковаться вплоть до 15:00 на участках улиц Миллионной и Малой Морской, на площадях Лихачева и Биржевой и на Мытнинской набережной.