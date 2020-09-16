8% свободных коек для больных коронавирусом осталось в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге заняты 92% взрослых коек для коронавирусных больных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев сообщил, что в городе заняты уже 92% взрослых коек для больных коронавирусом. Но с учетом детей свободных коек все-таки не так мало – еще 15%, а не 8. Сейчас Смольный готовит к перепрофилированию под инфекционный стационар ряд других медучреждений.

- Пока что у нас работают 12 стационаров, которые принимают пациентов с коронавирусом. Из них 11 взрослых и 1 детский. Развернуто 3 653 койки. За сегодняшние сутки госпитализировали 264 пациента, выписали 209. 122 человека находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. От общего коечного фонда сейчас свободно 15%. Но если убрать узкоспециализированный фонд, то для взрослой сети свободно только 8%, - рассказал Эргашев в эфире телепрограммы «Обратная связь».

Власти добавляют, что ситуация по COVID-19 в городе сейчас стабильная и контролируемая. И правда, если посмотреть на статистику в пик пандемии, то в Северной столице ежедневно выявляли инфекцию у 500 человек. В сентябре 2020-го это число куда меньше – чуть больше 200.