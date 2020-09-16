Полиция ищет незнакомца, который поцеловал 10-летнего мальчика и сводил его в кафе в Санкт-Петербурге

Незнакомец поцеловал 10-летнего мальчика в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мать пожаловалась в полицию Санкт-Петербурга на то, что ее 10-летнего сына сводил в кафе неизвестный мужчина. 29-летняя женщина проживает с ребенком в одном из домов на шоссе Революции. 8 сентября школьник признался родителю, что к нему на улице подошел какой-то прохожий, представившийся Олегом, и пригласил сходить в кафе. Тот не отказался от бесплатного «сыра».

- Мать обратилась в полицию не сразу, а только 15 сентября. По словам мальчика, некий Олег сводил его в фастфуд «Бургер Кинг», где угостил ребенка обедом. После этого мужчина поцеловал школьника в щеку и ушел. Мать сильно беспокоится и просит разобраться в ситуации местный отдел МВД, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что пока полиция проверяет возможные противоправные действия в отношении ребенка. Подозрительного незнакомца собираются искать.