Видео мощной грозы в Купчино Санкт-Петербурга

Мощная гроза попала на видео в Купчино Фото: принтскрин видео.

Жители южных районов Санкт-Петербурга в ночь на четверг, 17 сентября 2020 года, наблюдали в небе мощные вспышки молний. Пользователи социальных сетей рассказали о том, что жуткая гроза пронеслась над поселком Понтонным в направлении Саперного. Разряды молний попали в объективы многих камер.

- Вот, что происходит в Купчино. Молнии в среднем каждые шесть секунд, - рассказал в сети один из местных жителей.

На кадрах видно, как черное небо над высотками постоянно белеет от молний.

Жители Отрадного отметили, что основной удар грозы пришелся по ним. При этом очевидцы отмечают, что грома совершенно не слышно, дождя тоже особо нет.

- Прям за соседским домом молния бьет в одно место, странно, грома почти нет, - рассказал житель Отрадного.

В итоге мощные молнии от Купчино отправились в сторону Гатчины и Мги, где успокоились только глубокой ночью.