Пьяный мужчина с матерью избили привязанную к дереву собаку в Санкт-Петербурге

Пьяный мужчина с матерью избили собаку в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Жительница Санкт-Петербурга стала свидетелем жестокого обращения с животными н проспекте Ветеранов. В четверг, 17 сентября 2020 года, женщина опубликовала в социальной сети видео и рассказала, что неизвестный пьяный мужчина вместе с такой же матерью избивали собаку, привязанную к дереву.

- Взрослый человек бил большую собаку (помесь с азиатом) и мы его поругали, испугали полицией и сказав, что мы зоозащитники. Он убежал с собакой наверх к ЗСД. Рядом тоже собирались такие же личности с собаками бойцовой породы, но после того, как мы шуганули все быстро разбежались, - рассказала женщина.

Диалог с пьяным парнем состаялся очень экспрессивный. Тот уверял, что просто хотел прогнать пса, который мешал ему своим лаем. В итоге он напал на автора видео, выбив у нее из рук телефон.

Само избиение пса на видео не попало. Пользователи соцсетей советуют активистке обратиться в полицию.