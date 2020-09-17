Первая выездная акушерская бригада появилась в Санкт-Петербурге

Первая в городе выездная анестезиолого-реанимационная акушерская бригада начала работать в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четверг, 17 сентября 2020 года, в Санкт-Петербурге начала работу первая в городе выездная анестезиолого-реанимационная акушерская бригада. Она базируется в Родильном доме №18, где работает Акушерский дистанционно-консультативный центр.

- Теперь беременных женщин, рожениц, нуждающихся в экстренном переводе из медицинских организаций Санкт-Петербурга в акушерский или специализированный многопрофильный стационар, эвакуирует выездная бригада данного центра, - рассказали в комитете по здравоохранению города.

В составе бригад круглосуточно работают врач акушер-гинеколог, врач анестезиолог-реаниматолог, медицинская сестра-анестезист, а также водитель специально укомплектованной машины скорой помощи.

О появлении оперативной бригады проинформированы все медицинские учреждения Петербурге, а также о способе связи с дежурным доктором.

Создание первой анестизиолого-реанимационной акушерской бригады в Петербурге позволит повысить качество и доступность медицинской помощи беременным и роженицам и улучшит взаимодействие с медицинскими учреждениями.