Акция в честь Всемирного дня туризма пройдет в Санкт-Петербурге

Петербуржцам расскажут о том, как важны туристы для города. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Всемирный день туризма отметят в городе на Неве 27 сентября. В честь события в городе состоится акция под названием «Неповторимое очарование гостеприимного Санкт-Петербурга». На ней горожанам расскажут, какое важное значение имеет туротрасль для Северной столицы.

- Туризм важен для жителей нашего города, так как вносит значительный вклад в его экономику и создает новые рабочие места, сохраняет культурное наследие Петербурга и рассказывает о нем всему миру, – приводит слова главы Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева пресс-служба Смольного.

По мнению чиновников, именно туризм, переживающий непростые времена, не раз вытаскивал экономику из кризиса. Со сферой гостеприимства связаны около 50 направлений экономики города, в основном транспорт, ресторанный и отельный бизнес, розничная торговля.

Львиную долю средств от туристов получают музеи, театры и так далее.

По данным Смольного, туриндустрия обеспечивает больше 100 тысяч прямых рабочих мест в Санкт-Петербурге, а в сезон это число возрастает втрое.