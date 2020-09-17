Онкологический центр откроется в Гатчине в декабре 2020 года

Новый онкологический центр откроется в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Гатчина Ленинградской области откроется первый онкологический центр в южной части региона. Клинический диспансер начнет свою работу в декабре 2020 года в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Об этом администрация области сообщила в четверг, 17 сентября 2020 года.

- Для переоборудования под центр амбулаторной помощи уже выделен шестой этаж поликлинического отделения Гатчинской больницы площадью 630 квадратным метров. Сейчас в помещениях ведется капитальный ремонт, - рассказали в администрации 47-го региона.

Работать в центре будут четыре врача-онколога и врач-эндоскопист. Ежедневно медучреждение сможет принимать до 80 пациентов, проводя консультации, а также эндоскопические исследования и противоопухолевую лекарственную терапию.

- Жители не раз обращались в соцсетях с просьбой организовать подобный центр на данной территории, так как в Петербург или в Кузьмолово, где работают базы онкодиспансера, для проведения ежедневных процедур добираться проблематично, - добавили в администрации.