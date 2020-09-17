300 нарушений на 85 миллионов рублей нашли ревизоры в петербургском муниципалитете «Георгиевское»

Нецелевые траты на миллионы рублей нашли в МО "Георгиевское". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Больше 85 миллионов рублей неправильно потратили в администрации муниципального образования «Георгиевское», которое расположено в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Такие данные приводит городская Контрольно-счетная палата.

- Выявлено нецелевое использование бюджетных средств в размере более 14 миллионов рублей. Из них 13 миллионов рублей, предусмотренных на профилактику терроризма и обучение жителей вопросам ГО и ЧС, были направлены на аренду ковров, ремонт коридоров и туалетов, установку железных дверей в здании Администрации МО, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Кроме этого чиновники муниципалитета покупали кондиционеры, мебель, канцелярские и хозяйственные товары для собственных нужд.

Еще почти 23 миллиона ушли на выплату премий, надбавок и прочих поощрений работникам МО «Георгиевское».С ущербом для бюджета проходили закупки и контракты на проведение различных работ. Всего ревизоры нашли около 300 нарушений.

Все материалы проверки будут переданы властям города и в прокуратуру.