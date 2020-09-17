«Лада» сбила двух пешеходов, вылетев на тротуар в Санкт-Петербурге

Двух пешеходов сбили на перекрестке Благодатной улицы с Московским проспектом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Лада Ларгус» влетела в двух пешеходов на тротуаре на перекрестке Благодатной улицы с Московским проспектом. Жесткое ДТП произошло около 17:20. Как оказалось, водитель иномарки пытался уклониться от столкновения с попутной «Тойотой», не разобравшись, кто в какой полосе движется по дороге. Из-за этого пострадали мужчина и женщина, которые спокойно стояли у светофора и дожидались зеленого сигнала, чтобы перейти «зебру».

- «Лада Ларгус» под управлением мужчины пыталась уклониться от столкновения с автомобилем «Тойота» и совершила наезд на двух пешеходов – 42-летнего мужчину и 35-летнюю женщину. В результате аварии они получили травмы средней степени тяжести. По факту ДТП сейчас проводится проверка, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что водители автомобилей никак не пострадали.