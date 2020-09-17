Очевидцы спасли пожилую бабушку из горящего дома в Ленобласти

Очевидцы эвакуировали бабушку с горящего балкона в Волхове. Фото: vk.com/podslushano_volhov

Очевидцы спасли пожилую бабушку из горящего жилого дома в Волховском районе Ленобласти. Пенсионерка вышла на балкон и стала просить помощи. Под ее квартирой как раз вспыхнул мощный пожар. К счастью, поблизости оказались сотрудники «Леноблводоканала», которые раздобыли лестницу для срочной эвакуации испуганной старушки. Спасение сняли на видео и выложили в соцсети.

- Все хвалили пожарных, что быстро приехали, быстро потушили. Но хочется показать всем этим ребятам, которые просто работали рядом и со своей лестницей, с котлована, спасли бабулю еще до приезда МЧС! Молодцы, ребята, спасибо, что не растерялись, настоящие герои! – пишет автор видеозаписи эвакуации пенсионерки в сообществе «Подслушано Волхов».

В комментариях отметилось руководство «Леноблводоканала», которое поблагодарило своих сотрудников. Другие жители Волхова попросили выделить премии мужчинам-героям.