Бывший глава Минкомсвязи стал начальником валютной биржи Санкт-Петербурга

Константин Носков возглавил валютную биржу Санкт-Петербурга. Фото: Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Константин Носков, экс-руководитель Минкомсвязи, возглавил Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ). Там планируют создать масштабный проект – биржу для листинга российских санкционных компаний.

- Мы должны построить высокотехнологичную универсальную биржу, обеспечивающую возможность торговли всеми основными категориями активов, и в течение пяти лет войти в число крупнейших биржевых площадок мира. Сектор финтеха сейчас стремительно развивается, мы будем использовать современные наработки для создания и развития удобных сервисов для профессиональных участников рынка и частных инвесторов, - цитируют Носкова в пресс-службе СПВБ.

Напомним, экс-чиновник с 2001 по 2008 года работал в Министерстве экономразвития и торговли РФ. Затем он руководил Аналитическим центром при российском правительстве, а после – уже Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.