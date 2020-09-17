Компания вооруженных взрослых ограбила восьмиклассника в Гатчине

Компания взрослых с пистолетом отобрала у 14-летнего мальчика портативную колонку в Гатчине. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Компания взрослых злоумышленников накинулась с пистолетом на восьмиклассника в Гатчине. Подросток по какой-то причине около полуночи находился на улице, с собой он взял портативную музыкальную колонку стоимостью в 13 тысяч рублей. Бумбокс-то и заметили двое мужчин и женщина, которые решили ограбить школьника.

- Они направили на него пневматический пистолет и отобрали музыкальную колонку JBL, а затем скрылись с места происшествия. Через 25 минут информацию о грабеже и приметы злоумышленников направили в ближайшие отделы МВД. Патруль нашел грабителей спустя час с небольшим. Одному мужчине 46 лет, второму – 35, а женщине – 31, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Двух участников компании закрепили в статусе свидетелей происшествия, а владельца пистолета поместили во временный изолятор и возбудили в отношении него уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.