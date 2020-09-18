Пенсионер отсудил у ЖКС 400 тысяч рублей за плохую очистку двора в Санкт-Петербурге

Управляющая компания заплатила пенсионеру 400 тысяч рублей, поскользнувшемуся на наледи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

61-летний петербуржец смог отсудить 400 тысяч рублей с «Жилкомсервиса №2», находящегося в Красногвардейском районе. Конечно, 61-летний мужчина получил деньги не просто так, а за ненадлежащую уборку дворовой территории. В декабре 2019 года он поскользнулся у корпуса №1 дома №28 на проспекте Энтузиастов. Его госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Мужчина решил, что будет сражаться до последнего и накажет виновных. Спустя почти год ему это удалось.

- Управляющая компания нарушила закон и не обеспечила очистку придомовой территории от снега и наледи, что привело к травме потерпевшего. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «Жилкомсервис №2 Красногвардейского района» в пользу пенсионера компенсации в счет возмещения причиненного вреда, - передает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Управляющая компания вину признала и заключила с пенсионером мировое соглашение, выплатив ему деньги.