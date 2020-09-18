Машиниста тепловоза из Санкт-Петербурга, уволенного за баннер фанатов «Локомотива», вернули на работу

Машиниста тепловоза, уволенного за проделку футбольных фанатов, восстановили в должности. Фото: YouTube-канал "Фанаты Локомотива"

В Санкт-Петербурге восстановили в должности машиниста, уволенного за баннер фанатов «Локомотива». Минувшим летом болельщики прокатились на тепловозе, растянув на всю его длину полотно в поддержку экс-главного тренера «железнодорожников» Юрия Семина. Машинист, до этого верой и правдой отслуживший 20 лет, стал невольным участником перформанса. Начальство работника из Октябрьской железной дороги (ОЖД) не оценило произошедшее.

- Работник допустил проезд болельщиков вопреки правилам техники безопасности. После проступка он написал заявление об увольнении из ОЖД по собственному желанию, но не указал в документе дату увольнения. На следующий день мужчина хотел отозвать заявление из локомотивного депо, но ему незаконно отказали, - пояснили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Позже в дело вмешалось надзорное ведомство, работодатель тут же пошел на попятную и восстановил машиниста в должности. Также мужчине выплатили зарплату за все время вынужденного прогула.