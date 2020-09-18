"Хендай" врезался в дерево во время полицейской погони в Санкт-Петербурге

Полицейская погоня закончилась ДТП и дракой в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Полицейская погодя закончилась ДТП для убегающего. Жители Санкт-Петербурга рассказали в социальной сети о том, что в ночь на пятницу, 18 сентября 2020 года, на Парашютной улице в Приморском районе наряд ГИБДД гнался за белым "Хендай Солярис". Остановились гонки серьезной аварией, после чего последовала драка.

- На Парашютной была погоня за "Хендэ Солярис", в результате чего у дома № 8 машина сбила знак и врезалась в дерево. После последовала драка с сотрудниками ГИБДД, - рассказали очевидцы.

Однако задержать всех участников потасовки правоохранителям тоже не удалось. Как отмечают очевидцы, два человека сбежали. Одного все же повязали и положили лицом в мокрый асфальт.

Причина погони не уточняется. Автомобиль "Хендай" остался с разбитым бампером и отвалившимися колесами. Есть ли пострадавшие, на данный момент не известно. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.