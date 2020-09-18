Пожар произошел в Ленинградском зоопарке в ночь на 18 сентября

В Ленинградском зоопарке сгорел вольер для животных Фото: Олег ЗОЛОТО

В знаменитом Ленинградском зоопарке произошел пожар. В ночь на пятницу, 18 сентября 2020 года, на пульт МЧС Санкт-Петербурга поступило сообщение о возгорании в Петроградском районе по адресу дом 1 Александровского парка. Спасатели незамедлительно выехали на место для спасения животных.

- На территории СПб ГУП "Ленинградский зоологический парк" происходило горение деревянного вольера на площади 12 квадратных метров, - сообщили в МЧС Северной столицы.

Благо, на момент пожара в вольере животных не находилось, никто из обитателей зоопарка или его сотрудников не пострадал.

Возгорание произошло в полночь, к 1:52 часам пожар был уже ликвидирован. В спасении зоопарка принимали участие пять единиц техники и 20 пожарных.

О причинах возгорания на данным момент ничего не сообщается. Специалисты проводят проверку для выяснения обстоятельств.