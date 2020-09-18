Легковушка вылетела на газон после жесткого ДТП на перекрестке Репищева и Вербной в Санкт-Петербурге

"Рено" вылетел на газон после жесткого ДТП с "Шевроле" в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Приморском районе Санкт-Петербурга рано утром в пятницу, 18 сентября 2020 года, произошла серьезная авария. На пересечении улиц Репищева и Вербной дорогу не поделили два легковых автомобиля. "Рено" после встречи с "Шевроле Круз" от сильного удара вылетел на газон на разделительной полосе. О том, как произошло ДТП в социальной сети рассказали очевидцы.

- "Круз" ехал на зеленый, "Рено" поворачивал налево и не пропустил "Шевроле", - объяснили произошедшее свидетели аварии.

От удара у "Рено" отлетел капот, а сама машина осталась "отдыхать" на газоне.

На месте аварии уже работают спасатели, карета скорой помощи и сотрудники дорожной полиции. Сообщений о пострадавших пока что не поступало.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку для установления причин аварии. Машины проезду не мешают.