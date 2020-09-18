Длинные пробки сковали Санкт-Петербург утром 18 сентября

Сложные пробки сковали Петербург утром 18 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Утро пятницы, 18 сентября 2020 года, для автомобилистов Санкт-Петербурга снова ознаменовалось пробками. Сложная дорожная обстановка наблюдается традиционно на КАД. Кроме того, автомобили стоят на Софийской улице и Дороге жизни.

- В 8:45 часов зафиксирована необычно сложная пробка длиной 7,1 километров на Софийской улице от улицы Труда до Дунайского проспекта. В заторе можно потерять около часа, - сообщили в сервисе "Яндекс".

Также сложная ситуация сложилась на внешней стороне КАД в районе Большого Обуховского моста от поста ГИБДД до Октябрьской набережной. Пробка растянулась на 6,7 километров.

Еще одна пробка в 6,3 километров образовалась в 8 часов утра на Дороге жизни и Рябовском шоссе от улицы Культуры до Окраинной улицы. В пробке длиной 6,3 километров можно потерять 42 минуты.

В целом загруженность дорог на 9 часов утра в Петербурге оценивается в 5 баллов, что на 1 балл больше обычного. Ситуация осложняется плохими погодными условиями, которые увеличивают вероятность ДТП.