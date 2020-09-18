Водитель микроавтобуса уснул за рулем и влетел в отбойник на Мурманском шоссе в Санкт-Петербурге

Водитель "Фолксваген" уснул за рулем и влетел в отбойник на Мурманском шоссе Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла утром в пятницу, 18 сентября 2020 года, на Мурманском шоссе в Санкт-Петербурге. По рассказам очевидцев в социальной сети, водитель микроавтобуса "Фольксваген" потерял управление и на большой скорости влетел в отбойник так, что автомобиль оказался верхом на ограде.

- Водитель "Фольксвагена" уснул за рулм и проснулся уже верхом на отбойнике на 68 километре Мурманкого шоссе, - рассказали свидетели ДТП.

От мощного удара машину разнесло в хлам. Вся передняя часть автомобиля разлетелась на части и превратилась в груду металлолома. Боковую дверь задней части машины и сам корпус авто смяло.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса остался жив, однако пострадал. О степени полученных им увечий на данный момент ничего не сообщается.

На месте уже работаю спасатели и сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины аварии.