23 994 петербуржца обследовали на коронавирус за сутки

Почти 24 тысячи человек проверили на коронавирус за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Почти 24 тысячи жителей Санкт-Петербурга проверили на коронавирус за минувшие сутки. Свежие данные приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 994 человек. Под медицинским наблюдением находится 522 жителя города. Из них трое - в обсерваторе, 519 числятся как контактные, - сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Оперштаба.

Операторами единой справочной службы по вопросам коронавируса по номеру 122 принято и обработано 198 вызовов.

Напомним, что в Петербурге продолжает расти численность зараженных за сутки. Накануне специалисты зафиксировали 211 новых больных, а общее количество случаев с начала пандемии превысило 40 тысяч человек.

По этому показателю город занимает второе место в России, а по уровню смертности от коронавируса – второе. Жертвами болезни стали уже 2725 человек.