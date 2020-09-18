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23 994 петербуржца обследовали на коронавирус за сутки

Под наблюдением медиков остаются 522 человека
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Почти 24 тысячи человек проверили на коронавирус за сутки.

Почти 24 тысячи человек проверили на коронавирус за сутки.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Почти 24 тысячи жителей Санкт-Петербурга проверили на коронавирус за минувшие сутки. Свежие данные приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 994 человек. Под медицинским наблюдением находится 522 жителя города. Из них трое - в обсерваторе, 519 числятся как контактные, - сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Оперштаба.

Операторами единой справочной службы по вопросам коронавируса по номеру 122 принято и обработано 198 вызовов.

Напомним, что в Петербурге продолжает расти численность зараженных за сутки. Накануне специалисты зафиксировали 211 новых больных, а общее количество случаев с начала пандемии превысило 40 тысяч человек.

По этому показателю город занимает второе место в России, а по уровню смертности от коронавируса – второе. Жертвами болезни стали уже 2725 человек.