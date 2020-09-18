Лоукостер Wizz Air отложит открытие летной базы в Пулково

Wizz Air переносит начало полетов по ряду маршрутов из Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Венгерский лоукостер вновь отложил открытие летной базы в петербургском аэропорту Пулково. Причиной, по которой пришлось поменять планы начала полетов в европейские страны, стало ужесточение карантинных норм из-за необъявленной второй волны коронавируса и то, что международные рейсы из России по большей части остаются под запретом.

- Wizz Air переносит дату открытия базы в связи с существующими ограничениями авиасообщения. Таким образом, начало полетов в Зальцбург (Австрия), Копенгаген (Дания), Венецию, Тревизо, Милан, Бергамо (Италия) и Мальту переносится на 3 декабря, - сообщает пресс-служба Пулково.

Несмотря на то, что причины переноса никак не зависят от авиакомпании, руководство лоукостера приносит извинения всем пассажирам, которые уже запланировали путешествие и купили билеты.

Таким образом, с 3 декабря должны открыться полеты в Венецию, Тревизо, Милан и Бергамо. С 4-го – в Зальцбург и Копенгаген, с 5-го – на Мальту, с 15-го декабря – в Стокгольм и Осло, с 17-го в Болонью, с 19-го – в Турин, а с 30 марта 2021 года – в Катанью.