На 206 человек выросло число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки

206 новых случаев коронавируса подтверждены в Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Число зараженных коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге опять превысило 200 человек. По этому показателю город уверенно занимает второе место в стране, уступая лишь Москве, где на утро 18 сентября зафиксировано 805 новых случаев COVID-19.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией еще у 206 человек. Общее количество заражений с начала пандемии составляет 40 305 случаев, - сообщает федеральный Оперштаб.

Конечно, параллельно с ростом заболевших увеличивается и количество вылеченных пациентов. Но пока темп отстает вдвое – 104 человека за сутки. А всего от коронавируса в городе излечились 27 610 петербуржцев.

Количество тех, кто находится в активной фазе болезни, почти достигло 10 тысяч человек (9951 на 18 сентября). В городе занято большинство инфекционных коек, но власти Петербурга перепрофилируют под прием пациентов новые больницы.

Увы, но выросло и число жертв пандемии. В Северной столице уже 2744 смертельных случая (+19 за сутки).