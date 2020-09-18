Санкт-Петербургский экономический университет эвакуируют из-за сообщения о заминировании

СПбГЭУ эвакуировали из-за сообщения о заминировании Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербургском государственном экономическом университете утром в пятницу, 18 сентября 2020 года, пришлось прервать пары из-за сообщения о заминировании. В 10:50 часов в учебном заведении началась эвакуация. Всех студентов и преподавателей вывели на улицу, на набережную канала Грибоедова. На место приехали спасатели и полицейские.

- Студентов отпустили домой. Сотрудники стоят. Приехала полиция, - рассказала в соцсети свидетельница происходящего.

Учащиеся стали возмущаться, что звонки о минировании стали поступать слишком часто, из-за чего срываются занятия.

Также один из петербуржцев отметил, что Военмех тоже получил сообщение о заминировании. Об этом ему рассказал сын, который является там студентом.

На данный момент на месте работают специалисты, которые проверяют все помещения университета.