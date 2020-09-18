Боле 640 тысяч петербуржцев сделали прививку от гриппа за три недели

За три недели привились более 640 тысяч петербуржцев Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге за последние три недели более 640 тысяч человек сделали прививки от гриппа. В пятницу, 18 сентября 2020 года, вице-губернатор города Олег Эргашев отметил, что в этом году петербуржцы особенно внимательно относятся к своему здоровью и активнее вакцинируются.

- Уже привились более 640 тысяч петербуржцев, в том числе 146 тысяч детей, 2,5 тысяч беременных женщин и 150 тысяч человек, страдающих хроническим заболеваниями, - рассказал Эргашев.

Сделать вакцину от гриппа можно в любой городской поликлинике. На этой неделе в Петербурге дополнительно работали 478 прививочных бригад на 548 объектах и 42 мобильных пункта.

Вакцина российского производства, которая используется в Петербурге, включает в себя три актуальных штамма вируса гриппа, отличных от штаммов 2019 года. Перед процедурой врачи проверяют наличие противопоказаний для прививки.