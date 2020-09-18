Из-за шторма закрыли сады и скверы в центре Санкт-Петербурга

Сады и скверы в центре Санкт-Петербурга закрыты из-за очередного шторма Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в пятницу, 18 сентября 2020 года, из-за очередного шторма закрыли сады и скверы в центре города. Скорость ветра в Северной столице достигает 15-18 метров в секунду, в прибрежных районах до 23 метров в секунду. Аварийные бригады комитета по благоустройству накануне вечером перешли на усиленное дежурство.

- К этой минуте известно о 10 поваленных ветром деревьях: 6 стволов рухнуло в Петродворцовом районе, 4 – в Красногвардейском, - рассказали в Смольном.

Дорожные предприятия тоже перешли в режим повышенной готовности, проверяют исправность водоотводных устройств системы городской канализации. Всего в городе дежурят 37 бригад.

Жителям города советуют быть осторожными, не парковать машины рядом с деревьями, а также воздержаться от прогулок в парках.

Напомним, что во время урагана с 10 по 13 сентября в Петербурге ветер повалил 563 дерева. На проезжую часть и тротуары упали 62 ствола.