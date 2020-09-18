3-летняя девочка отравилась таблетками отца в Ленобласти

В Ленобласти маленькая девочка наелась таблеток, которые оставил ее отец. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Всеволожского района Ленинградской области разбираются в ЧП с отравлением маленькой девочки, которая попала в больницу в тяжелом состоянии. 3-летнюю кроху госпитализировали после того, как она нашла таблетки, оставленные без присмотра отцом.

- В 23:59 в полицию из больницы поступил сигнал о том, что днем 17 сентября из садоводства «Заречное» с отравлением медпрепаратами госпитализирован ребенок 2017 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Полицейским родители – оба и 33-летняя мать и 40-летний отец официально нигде не работают – объяснили, что таблетки по назначению врача принимает папа малышки. Его небрежность и оказалась причиной, по которой пришлось срочно вызывать врачей.

По предварительным данным, проблемной семья, в которой произошло ЧП, не числится и на учете в надзорных органах не состоит.