Умер заслуженный юрист России и профессор СПбГУ Вадим Прохоров

В Петербурге умер правовед и профессор СПбГУ Вадим Прохоров / Фото: СПбГУ

В Санкт-Петербурге умер профессор кафедры уголовного права СПбГУ Вадим Семенович Прохоров. Об этом в пятницу, 18 сентября 2020 года, рассказала его коллега по вузу, управляющий партнер юридической компании CLC Наталья Шатихина.

- С огромным прискорбием сообщаю. На 90м году жизни скончался патриарх нашей правовой школы и мой Учитель доктор юридических наук, профессор Вадим Семенович Прохоров. Настоящий Ленинградский интеллигент и коммунист в том самом неиспорченном первоначальном смысле этого слова, - написала на своей странице в Facebook Шатихина.

Наталья вспоминает Прохорова как человека удивительной скромности, терпения и бесконечной мудрости. Профессор пережил блокаду Ленинграда, а также тяготы послевоенного времени.

Вадим Семенович преподавал в СПбГУ с 1960 года. В 1990 году получил звание профессора. За время своей работы он был удостоен множества почетных званий и наград, в том числе: Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, званий Заслуженный юрист Российской Федерации» и «Заслуженный деятель науки».