Ревнивого петербуржца и двоих его друзей осудили за жесткую месть влюбленной паре

В Петербурге осудили ревнивца и его подельников за жестокую месть с изнасилованием Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в пятницу, 18 сентября 2020 года, осудили двух мужчин и женщину, которые вступили в сговор, чтобы отомстить влюбленной парочке. В 2015 году один из них заподозрил свою девушку в неверности, после чего устроил западню ее любовнику, которого избили и изнасиловали.

- Мужчина с помощью своего приятеля вскрыл переписку своей девушки и убедился, что у той есть интимные отношения с другим человеком. Тогда он решил унизить соперника, для чего привлек еще двух соучастников - мужчину и женщину, - сообщили в следственном комитете.

9 января женщина пригласила жертву в специально подысканную квартиру на Дибуновской улице, там соблазнила его, дождалась пока тот разденется, после чего в помещение вошел ее подельник. Они инсценировали семейную ссору.

Женщина ушла, а мужчина избил жертву, после чего, угрожая ножом, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.

В итоге, ревнивца посадили на 3 года 1 месяц в исправительную колонию, "хакера" лишили свободы на 11 месяцев, женщине-соблазнительнице дали 3 года условно. Исполнителя, который насиловал мужчину до сих пор разыскивают.