Петербургский университет правосудия эвакуировали из-за угрозы взрыва

Университет правосудия в Петербурге эвакуировали из-за угрозы взрыва Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередная волна минирований началась в Санкт-Петербурге в пятницу, 18 сентября 2020 года. Днем сообщение об опасности взрыва получил Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия. Анонимное письмо пришло в приемную директора вуза.

- Эвакуируется Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия. В здании только сотрудники, все студенты учатся удаленно, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

На данный момент в здании работают специалисты, которые проверяют все закоулки университета.

Ранее утром подобное сообщение с угрозой получил государственный экономический университет. Эвакуация студентов и преподавателей началась в 10:50 часов. В итоге пары были сорваны, учащихся отправили домой.

По предварительным данным, нигде взрывчатых веществ не найдено.