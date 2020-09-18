Роспотребнадзор объяснил, как будут пускать детей в школу и детские сады после отсутствия в Санкт-Петербурге

Петербуржцам объяснили, как будут пускать детей в школы и детские сады в случае их продолжительного отсутствия в учреждении Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пятницу, 18 сентября 2020 года, Роспотребнадзор Санкт-Петербурга разъяснил, как будут допускать детей в школу после отсутствия. Особые условия появились в связи с эпидемией коронавируса, которая длится в городе уже в марта.

- Ученик допускается к занятиям в школу после перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра все зависимости от количества пропущенных дней, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Если школьник не посещал занятия не по болезни, а по другим уважительным причинам, то справка не требуется. Однако учебное учреждение само может установить правила.

В случае с детскими садами все немного строже. Для допуска ребенка в дошкольное учреждение необходимо предъявить справу если он болел, либо отсутствовал больше пяти дней. Исключение - выходные и праздничные дни.

Если дети переболели коронавирусом, либо контактировали с зараженным, в школу или детский сад их пустят только при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации.