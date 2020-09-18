Петербуржцы пожаловались на громкую уличную рекламу

Петербуржцы жалуются на громкую уличную рекламу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге местные жители пожаловались на громкую уличную рекламу, которая "кричит" у станций метро. При этом городской закон о тишине на нее не действует, как как шумит она не в ночное время. По словам депутата парламента города Дениса Четырбока, ЗакС обращался в Госдуму с инициативой ограничить звуковую рекламу. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

- Но в отличие от уличных музыкантов, рекламщики подпадают под действие федерального закона «О рекламе», их деятельность регулируется гражданским, а не административным законодательством. Считается, что этот закон работает хорошо и в корректировке не нуждается, - передает издание слова Четырбока.

Роспотребнадзор на подобную жалобу заметил, что борется только с юридическими лицами – в основном с промышленным шумом.

Юристы поясняют, что привлечь к отвественности рекламщиков почти невозможно.

- Там наверняка постараются перевести стрелки на конкретного исполнителя, будто он кричал в мегафон по своей инициативе, – пояснил «Петербургскому дневнику» юрист Андрей Марков.