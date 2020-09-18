Антимонопольщики обязали Смольный вернуть маршрутки в МЕГУ

УФАС вынесло предупреждение Смольному из-за маршруток в МЕГУ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу обязало городской Комитет по транспорту разрешить работу маршруткам, ходившим в МЕГУ. С протестом на запрет выступила фирма-перевозчик.

- В антимонопольный орган обратилось ООО «5 парк». Организация осуществляет перевозки по маршрутам К-1Мега и К-2Мега к торговому комплексу «Мега Парнас», - сообщает пресс-служба УФАС.

Причиной стало распоряжение комитета, которое запрещало работу двум указанным и еще 25 маршрутам. Причиной были названы меры по нераспространению коронавируса. Антимонопольщики решили, что такое положение ущемляет права перевозчиков, ведь если можно работать одним маршрутам, то почему нельзя другим.

Но самое интересное, что распоряжение прекратило действие уже в августе и все запрещенные маршрутки благополучно «бороздят» дороги Петербурга.

В УФАС пояснили, что предупреждение хоть и запоздало, но имеет профилактический эффект.

- Это должно предостеречь городские органы власти от принятия в условиях пандемии актов, ограничивающих конкуренцию на любых рынках, - заявили антимонопольщики.