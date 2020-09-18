Петербуржца, пустившего лосиху на мясо, оштрафовали на 400 тысяч рублей

За охоту на лосиху грозит штраф в 400 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

400 тысяч рублей заплатит за убитую лосиху житель Санкт-Петербурга. Такое решение вынес 18 сентября Красногвардейский районный города на Неве. С иском о взыскании ущерба природе обратился Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

- 26.02.2019 в 00.00 в охотничьих угодьях Клуба охотников и рыболовов Ленобласти, в месте нарушения - в деревне Рохма, осуществлял разделку и транспортировку туши лося без наличия разрешения на добычу охотничьих ресурсов, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Своими действиями мужчина нарушил один из пунктов правил охоты и, по мнению инспекторов комитета, должен был возместить ущерб. За лося-самца он установлен в размере 80 тысяч рублей, а для самки, которая может не раз принести потомство, действует пятикратный коэффициент.

Суд требования истца удовлетворил.

К слову, точно такие же выплаты грозят и водителям, сбившим животное на трассе. Однако их ущерб природе должна покрыть страховка ОСАГО.