Дети отравились хлором в бассейне фитнесс-центра на улице Ярослава Гашека

Дети пострадали при выбросе хлора в бассейне. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несколько человек пострадали от выброса хлора в бассейне спорткомплекса в Купчино. ЧП произошло вечером пятницы, 18 сентября, в фитнесс-центре на улице Ярослава Гашека. По предварительным данным, в числе пострадавших могут быть дети.

- Выброс хлора произошел на улице Ярослава Гашека, 17 лит. А. Семеро несовершеннолетних посетителей фитнес-клуба получили отравление, - пишут «Невские новости» со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Известно, что на момент ЧП в воде находились десять детей, их пришлось срочно эвакуировать. Сейчас на место происшествия прибыли бригады скорой помощи, медики оказывают всю необходимую помощь потерпевшим. Здесь же работают и представитель правоохранительных органов Северной столицы.

Информация по инциденту уточняется.