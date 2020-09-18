Санкт-Петербург и Мурманск займутся совместным развитием туризма

Губернаторы Санкт-Петербурга и Мурманска обсудили вопросы взаимодействия регионов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернаторы Санкт-Петербурга и Мурманской области встретились на форуме «Доступная Арктика» и обсудили вопросы экономического взаимодействия регионов. По мнению Александра Беглова и Андрея Чибиса, наиболее перспективным направлением выглядит туризм – причем экологический. Затем уже идут здравоохранение, культура, предпринимательство и энергетическая эффективность.

- Сейчас партнерство регионов развивается не только в торгово-экономическом и научно-техническом направлении, но и в арктической сфере. Ранее мы подписали протокол о взаимодействии в освоении Арктики, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

В данный момент оба региона стараются организовать курсирование атомного лихтеровоза-контейнеровоза «Севморпуть» между Петропавловском-Камчатским и Санкт-Петербургом. Огромное судно будет поставлять промышленную продукцию на восток России, а рыбу – в северо-западный район.

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