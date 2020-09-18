Движение по Гранитной улице ограничат на полторы недели

С 21 сентября вступают в силу новые ограничения на дорогах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые ограничения движения транспорта вводятся в Санкт-Петербурге с понедельника, 21 сентября. Так, автомобилистам Красногвардейского и Невского районов осложнит жизнь благоустройство участка Гранитной улицы.

- С 21 сентября по 2 октября в связи с производством работ по восстановлению благоустройства после прокладки газопровода ограничивается движение транспорта по Гранитной улице от Новочеркасского проспекта до Малоохтинского проспекта, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Другой проблемой для жителей Невского района станет частичное перекрытие проезда по улице Седова. Здесь сроки ограничений окажутся еще больше. С 21 сентября и по 12 октября на участке от Ивановской улицы до бульвара Красных Зорь будут прокладывать газопровод.

У водителей заранее просят прощения за неудобства и советуют заранее планировать поездки.